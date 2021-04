Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prépare un gros changement inattendu…

Publié le 19 avril 2021 à 11h30 par Guillaume de Saint Sauveur

L’avenir d’Alessandro Florenzi étant plus que jamais remis en question au sein du PSG, Leonardo aurait en réalité un autre objectif en tête que de lever l’option d’achat du latéral droit italien : faire revenir Serge Aurier dans la capitale.

C’est un fait, l’actualité mercato du PSG est principalement occupée par les prolongations de contrat de Neymar et Kylian Mbappé, actuellement engagés jusqu’en juin 2022 au Parc des Princes. Des dossiers qui prennent logiquement beaucoup de place, notamment en ce qui concerne les incertitudes de l’attaquant français puisque si Mbappé venait à partir lors du prochain mercato estival, Leonardo n’aurait d’autres choix que d’aller chercher une autre star offensive pour le PSG. Mais le secteur défensif pourrait également être concerné par un changement majeur et pour le moins inattendu dans les mois à venir…

Le PSG hésite pour Florenzi…

En effet, la Gazzetta dello Sport a annoncé ces derniers jours que le PSG hésiterait finalement à lever l’option d’achat de 9M€ dont il dispose dans le cadre du prêt d’Alessandro Florenzi. Le latéral droit italien, qui appartient à l’AS Rome, semblait pourtant promis à un transfert définitif au Parc des Princes cet été, d’autant qu’il a plutôt apporté satisfaction cette saison en venant succéder à Thomas Meunier. Par ailleurs, le marché des latéraux droit étant relativement limité, Leonardo pouvait ainsi s’assurer la présence d’un renfort international pour seulement 9M€ avec Florenzi. Mais finalement, c’est l’Inter Milan qui a pris contact avec l’entourage du défenseur italien pour l’été prochain puisque de son côté, le directeur sportif du PSG hésite donc à lever son option d’achat. Et pour cause, Leonardo aurait un plan XXL en tête pour le PSG à ce poste.

Leonardo veut faire revenir Aurier !