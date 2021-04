Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le retour de Serge Aurier, c’est du sérieux !

Publié le 17 avril 2021 à 20h30 par A.C.

A la recherche d’un latéral droit, le Paris Saint-Germain semble vouloir rapatrier Serge Aurier, parti à Tottenham en 2017.

Le mercato estival approche à grands pas et Leonardo a des dossiers chauds sur les bras. Il y a bien sûr la prolongation de Neymar, qui comme nous vous l’avons expliqué sur le10sport.com devrait être annoncée au cours des prochaines semaines, ou encore celle moins bien embarquée de Kylian Mbappé. Le directeur sportif du Paris Saint-Germain a également l’intention de renforcer plusieurs secteurs, comme la défense centrale. L’Équipe a en effet annoncé que l’idée de Leonardo, en accord avec Mauricio Pochettino, serait de recruter un défenseur capable de concurrencer le capitaine Marquinhos. Mais les récents doutes autour d’Alessandro Florenzi, évoqués notamment par La Gazzetta dello Sport , pourraient également pousser le PSG à recruter un latéral droit...

Au PSG, on travaille sur un retour d’Aurier

La solution pourrait être un visage bien connu. D’après les informations du Parisien , le Paris Saint-Germain travaillerait sur la piste menant à Serge Aurier. Déjà évoquée par plusieurs médias, elle serait vraisemblablement bien une réalité. Il faut dire que son contrat avec Tottenham court jusqu’en juin 2022 et une prolongation ne semble pas vraiment être au programme pour le moment. The Telegraph a d’ailleurs même expliqué en mars dernier que José Mourinho souhaiterait se séparer d’Aurier à la fin de la saison. Cette option a un avantage certain, puisque le latéral droit ivoirien connait très bien le PSG, pour en avoir défendu les couleurs de 2014 à 2017. Mais il connait également très bien Mauricio Pochettino, qui a été son entraineur à Tottenham par le passé.

« Si je peux finir ma carrière à Paris, ce serait avec plaisir »