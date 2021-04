Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça joue son va-tout pour Messi

Publié le 17 avril 2021 à 19h45 par Th.B.

Le PSG pourrait tenter un coup magistral avec Lionel Messi, son contrat avec le FC Barcelone expirant en juin prochain. Néanmoins, le Barça compterait bien jeter toutes ses forces dans la bataille pour obtenir l’aval du capitaine blaugrana.

« Tout progresse correctement. Il a fallu arriver et commencer à assumer ce grand défi qui nous attend et qui sera réalisé avec du travail, du travail et plus de travail. Vous devez travailler dans la bonne direction pour avoir une équipe compétitive l’année prochaine. Je ferai ce que je peux dans la limite des possibilités du club, nous le faisons et je vois Leo très motivé, ainsi qu'une personne extraordinaire qui veut continuer au Barça, j'en suis convaincu ». Vendredi, à la veille de la finale de la Coupe du roi opposant le FC Barcelone à l’Athletic Bilbao, Joan Laporta s’est livré aux micros de différents médias dont la Cadena Cope dans le but de notamment faire un point sur le dossier Lionel Messi. Le PSG et Manchester City garderaient un oeil avisé sur l’évolution de cette situation, son contrat avec le FC Barcelone courant jusqu’en juin prochain.

Le Barça ne baisserait pas les bras pour Messi