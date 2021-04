Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta met un terme au feuilleton Lionel Messi !

Publié le 16 avril 2021 à 18h30 par Th.B. mis à jour le 16 avril 2021 à 18h34

Lionel Messi pourrait quitter le FC Barcelone à la fin de la saison s’il ne prolongeait pas son contrat afin de rejoindre le PSG, Manchester City ou n’importe quel autre club intéressé par ses services. Cependant, le président du Barça Joan Laporta a tenu à mettre un terme aux spéculations de départ du capitaine blaugrana.

Depuis l’épisode du burofax en août dernier, Lionel Messi ne cesse de faire parler de lui dans la presse, et plus précisément de son avenir. En effet, sous contrat jusqu’en juin prochain au FC Barcelone, le sextuple Ballon d’or a déjà essayé de forcer son départ l’été dernier en activant une clause incluse dans son contrat lui permettant de quitter le club. Chose qui ne s’est pas produite. Depuis, l’ancienne direction du FC Barcelone n’est plus en poste et a récemment été remplacée par l’administration de Joan Laporta, vainqueur des élections présidentielles le 7 mars dernier, et qui a déjà à son actif une expérience en tant que président du FC Barcelone de 2003 à 2010. Entretenant une belle relation avec Lionel Messi, Laporta pourrait être la clé de sa prolongation de contrat, lui qui semblait il y a encore de cela quelques semaines si proche de quitter le FC Barcelone libre à la fin de la saison. Le PSG serait, à l’instar de Manchester City, sa destination la plus probable s’il venait à plier bagage alors que Mauricio Pochettino a laissé la porte ouverte à une arrivée de Lionel Messi au micro de la Cadena SER ces dernières heures. Et alors qu’il a assuré ne pas vouloir prendre de décision avant la fin de la saison lors d’une interview accordée en décembre dernier, Lionel Messi aurait déjà une idée claire d’où il sera la saison prochaine selon l’ancien dirigeant du FC Barcelone, Andoni Zubizarreta. « Je pense que Messi a déjà la décision plus ou moins prise dans sa tête. La finale de la Coupe fait partie de ces éléments qui vous permettent de confirmer ».

Joan Laporta convaincu de la prolongation de Messi

Samedi, le FC Barcelone se mesurera à l’Athletic Bilbao dans le cadre de la finale de la Coupe du roi. Un résultat négatif du Barça pourrait pousser Lionel Messi à aller voir ailleurs comme Andoni Zubizarreta l’a fait savoir. Néanmoins, dans l’esprit de Joan Laporta, il ne fait aucun doute que le capitaine du FC Barcelone prolongera dans le club de son coeur. « Tout progresse correctementIl a fallu arriver et commencer à assumer ce grand défi qui nous attend et qui sera réalisé avec du travail, du travail et plus de travail. Vous devez travailler dans la bonne direction pour avoir une équipe compétitive l’année prochaine. (…). Si Messi prolongera ? Cela, il faut le lui demander. Je ferai ce que je peux dans la limite des possibilités du club, nous le faisons et je vois Leo très motivé, ainsi qu'une personne extraordinaire qui veut continuer au Barça, j'en suis convaincu » . a confié Joan Laporta à l’occasion d’un entretien accordé à la Cadena COPE. Mais où en sont les négociations ?

Pas d’offre concrète, mais…