Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La grosse sortie de Zubizarreta sur l’avenir de Messi !

Publié le 16 avril 2021 à 9h00 par H.G.

Alors que Lionel Messi arrivera au terme de son contrat au FC Barcelone le 30 juin prochain, Andoni Zubizarreta assure que la décision de l’international argentin est en partie déjà prise.

L’avenir de Lionel Messi est plus flou que jamais. Et pour cause, son contrat arrivera à son terme en fin de saison, et l’international argentin n’a toujours pas prolongé au FC Barcelone malgré la ferme volonté de Joan Laporta de le convaincre de renouveler son bail. Cela donnerait donc des idées au PSG, qui se verrait bien attirer celui qu’on surnomme La Pulga dans le cadre d’un transfert libre au cours de la prochaine fenêtre estivale des transferts. Cependant, tant que Lionel Messi n'a rien communiqué, le FC Barcelone et le PSG ne peuvent pas être fixés. Tout le monde est donc suspendu au futur choix de l’Argentin. Cependant, il se pourrait que sa décision soit d’ores et déjà en partie arrêtée aux yeux d’Andoni Zubizarreta, ancien portier du Barça et directeur sportif du club catalan.

« Messi a déjà la décision plus ou moins prise dans sa tête »