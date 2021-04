Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Si Mbappé part, quelle star doit être recrutée ?

Publié le 16 avril 2021 à 8h00 par La rédaction

Sous contrat jusqu'en juin 2022, Kylian Mbappé n'est pas encore assuré de rester au PSG. Par conséquent, le club de la capitale prospecte sur le marché afin d'anticiper un éventuel départ de son attaquant. Mais quel joueur faudrait-il recruter ?

L'avenir de Kylian Mbappé continue de faire parler. Et pour cause, le contrat de l'international français s'achève en juin 2022 et tant qu'il n'a pas prolongé, tous les scenarii sont envisageables. Comme révélé exclusivité par le10sport.com, le Champion du monde souhaite rester maître de son destin ce qui signifie s'engager sur une courte durée afin de ne pas hypothéquer ses chances de transfert dans les prochaines années. A l'inverse de Neymar donc qui pourrait s'engager jusqu'en juin 2027 avec le PSG. Une chose est sûre, Nasser Al-Khelaïfi souhaite les conserver et estime qu'ils « n’ont pas d’excuses pour partir. » Malgré tout, le PSG doit se préparer à toutes les possibilités dans ce dossier et scrute le marché. Mais quel joueur pourrait remplacer Mbappé ?

La longue liste du Qatar pour remplacer Mbappé