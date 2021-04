Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi lance un avertissement à Neymar et Mbappé !

Publié le 13 avril 2021 à 23h45 par A.M.

Euphorique après la qualification contre le Bayern Munich, Nasser Al-Khelaïfi a interpellé Neymar et Kylian Mbappé qui «n’ont pas d’excuses pour partir».

Sous contrat jusqu'en juin 2022, Kylian Mbappé et Neymar sont au cœur de toutes les discussions. Comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité, la prolongation du Brésilien jusqu'en 2026 est en excellente voie tandis que les discussions avec l'entourage de l'international français continuent de bloquer concernant la durée de son nouveau bail. Mais après la qualification du PSG pour le demi-finales de la Ligue des Champions, les deux attaquants reverront peut-être leur position afin d'acter leur prolongation à Paris. Quoi qu'il en soit, Nasser Al-Khelaïfi estime qu'il n'ont plus aucune raison de ne pas rester au PSG.

«Neymar et Kylian n’ont pas d’excuses pour partir»