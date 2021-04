Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane n'est pas au bout de ses peines pour Camavinga !

Publié le 13 avril 2021 à 23h30 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Eduardo Camavinga ne voudrait pas prolonger avec le Stade Rennais. Alarmé par la situation de la pépite de 18 ans, Zinedine Zidane serait à l'affût en vue du prochain mercato estival. Toutefois, le coach du Real Madrid devrait livrer un énorme bras de fer avec le Bayern pour Eduardo Camavinga.

Etincelant la saison dernière sous les couleurs du Stade Rennais, Eduardo Camavinga aurait tapé dans l'oeil de Zinedine Zidane. A tel point que le coach du Real Madrid aurait souhaité s'attacher les services de son compatriote français lors du dernier mercato estival. Faute de moyens suffisants, et notamment à cause de la crise liée au coronavirus, Zinedine Zidane ne serait pas parvenu à faire plier la direction rennaise. Malgré cet échec, le technicien du Real Madrid ne perdrait pas espoir et envisagerait de revenir à la charge l'été prochain. Toutefois, il serait contraint de livrer une grosse bataille pour rafler la mise.

Un bras de fer entre le Real et le Bayern pour Camavinga ?