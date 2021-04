Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une piste à 25M€ envoie un message à Leonardo !

Publié le 14 avril 2021 à 1h45 par B.C.

Annoncé dans le viseur de plusieurs écuries prestigieuses, à l’instar du PSG, Lisandro Martinez s’est prononcé sur son avenir.

Malgré le départ de Thiago Silva, le PSG n’a pas recruté de nouveau défenseur central l’été dernier, mais cela pourrait bouger prochainement. Comme vous l’a annoncé le10sport.com, Leonardo a notamment coché le nom de David Alaba en vue de la saison prochaine, l’Autrichien arrivant au terme de son contrat avec le Bayern Munich. Cependant, c’est vers le Real Madrid que se dirige le défenseur, obligeant le club de la capitale à regarder ailleurs. D’après TMW , le PSG serait ainsi attentif aux prestations de Lisandro Martinez à l’Ajax Amsterdam. Le défenseur argentin de 23 ans s’illustre avec son club et a l’avantage d’être polyvalent, ce qui n’a pas échappé aux autres clubs. Le FC Barcelone, l’AS Roma, ou la Lazio serait notamment intéressé par Lisandro Martinez, estimé à 25M€ par l’Ajax. À l’occasion d’un entretien pour CalcioMercato.it , l’Argentin n’a pas échappé aux questions sur son avenir.

« Tout footballeur aimerait jouer dans les championnats les plus compétitifs du monde »