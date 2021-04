Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato - PSG : Paris hors course pour Alaba, le Real Madrid vainqueur ?

Publié le 13 avril 2021 à 13h45 par Alexis Bernard

Courtisé par le PSG, le Real Madrid et le FC Barcelone, David Alaba commence à faire le tri dans ses envies. Malheureusement, Paris semble de plus en plus hors course.

Libre de tout contrat, David Alaba fait saliver trois gros clubs européens. Le PSG en fait partie. Comme révélé par le10sport.com, Paris fait le forcing pour tenter de convaincre le joueur du Bayern Munich de venir. Mais depuis le départ, l’international autrichien de 28 ans a une préférence : l’Espagne. C’est la destination qui le séduit le plus.

Une préférence pour Madrid

Selon nos informations, la tendance se confirme de jour en jour. Pour le PSG, à présent, il faudrait un incroyable retournement de situation pour que David Alaba change d’avis et dise oui à Paris. Tout que le dossier n’est pas totalement bouclé, les Parisiens continuent d’y croire, mais dans l’esprit du joueur, il ne signera pas à Paris. L’Espagne est dans son esprit et un club se détache très clairement : le Real Madrid. Rien n’est signé, les discussions se poursuivent. Et notamment avec le FC Barcelone, qui le courtise également et qui se montre très chaud à l’idée de le récupérer. Mais le Real Madrid est en position parfaite pour le signer…