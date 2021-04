Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Mbappé, Haaland… Florentino Pérez a fixé le cap !

Publié le 13 avril 2021 à 11h30 par Hadrien Grenier

Alors que le Real Madrid prévoit de se montrer actif sur le marché des transferts l’été prochain, le club de la capitale prévoirait la reconstruction de son secteur offensif en axant ses efforts sur Kylian Mbappé et Erling Haaland.

Afin de faire face à ses pertes financières provoquées par le passage de la pandémie de Covid-19, le Real Madrid avait pris la décision de ne recruter personne l’été dernier. Cependant, un an plus tard, tandis que la pandémie est malheureusement toujours autant présente, le club madrilène semble avoir changé son fusil d’épaule. En effet, conscient de leurs lacunes, les Merengue souhaiteraient se renforcer dans différents secteurs de jeu au cours de la prochaine fenêtre estivale des transferts, et ce tout particulièrement en attaque. Et tout indique que Florentino Pérez, « élu » pour un sixième mandat de président du Real Madrid puisque personne ne s’est présenté pour lui succéder, entend frapper un grand coup en ce mercato estival 2021.

Kylian Mbappé dans le viseur pour cet été 2021…

Il faut dire que le Real Madrid est en pleine restructuration, aussi bien sportive qu’en terme d’image. Un élément comble ces deux enjeux : le nouveau Santiago Bernabeu, le stade historique de la Casa Blanca subissant actuellement un coup de fraicheur pour être plus moderne et doté d’une meilleure capacité. Et pour être à la hauteur d’une antre aussi colossale, où il serait estimé que 80% des touristes qui viendront à Madrid iront le visiter, Florentino Pérez se serait fixé comme objectifs principaux les arrivées de Kylian Mbappé et d’Erling Haaland comme l’indique AS . Le premier cité refuserait toujours de parapher un nouveau bail avec le PSG, chose qui pourrait grandement faciliter on arrivée puisque Paris n’aurait d’autre choix que de le vendre cet été s’il n’a pas prolongé d’ici-là pour ne pas le voir partir libre un an plus tard. Et si AS explique entre les lignes que rien n’est encore arrêté pour l’international français, qui serait la grande priorité des Madrilènes, Josep Pedrerol a assuré ce mardi dans El Chiringuito que Kylian Mbappé ralliera le Real Madrid cet été, tandis que l’ancien monégasque s’attendrait à ce que le PSG fixe un prix convenable pour qu’il puisse partir.

… l’arrivée d’Erling Haaland repoussée à 2022 ?