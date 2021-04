Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Coup de tonnerre pour Eden Hazard !

Publié le 13 avril 2021 à 9h30 par Th.B.

Contrairement à ce qui circule dans la presse, un départ d’Eden Hazard ne serait pas d’actualité et l’avenir du Belge n’est d’ailleurs pas lié à celui de Zinedine Zidane pour qui la suite des opérations au Real Madrid reste flou.

Arrivé à l’été 2019, Eden Hazard n’est jamais parvenu à retrouver le niveau qu’il affichait lors de sa carrière à Chelsea. En effet, entre problèmes de poids et pépins physiques, l’international belge fait la navette entre les terrains et l’infirmerie. Une inconstance qui l’empêche de justifier l’investissement conséquent du Real Madrid. Et de quoi remettre en cause sa présence la saison prochaine dans l’effectif du club merengue. En effet, comme El Chiringuito l’a dernièrement fait savoir, le Real Madrid prendrait en considération un échange de joueurs afin de se mettre d’accord avec le PSG pour le transfert de Kylian Mbappé. Hormis Vinicius Junior, le club merengue songerait à proposer les services d’Eden Hazard en contrepartie. Mais qu’en est-il vraiment ?

À Madrid, tout le monde est derrière Hazard !