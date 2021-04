Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Vinicius, Hazard… Le Real Madrid joue son va-tout pour Mbappé !

Publié le 8 avril 2021 à 17h15 par Th.B.

Son contrat n’ayant toujours pas été prolongé, Kylian Mbappé donne espoir à la presse espagnole qui voit déjà le champion du monde arriver au Real Madrid cet été. Et contre l’attaquant du PSG, le club merengue serait prêt à offrir en retour les services de deux joueurs.

Kylian Mbappé continue de faire parler de lui sur et en dehors du terrain. À l’instar du 1/8ème de finale à Barcelone au cours duquel il avait inscrit 3 buts, l’attaquant du PSG a signé une nouvelle grosse performance à Munich face au Bayern mercredi en trouvant à deux reprises le chemin des filets. De quoi permettre au Paris Saint-Germain de prendre une option sur la qualification pour le prochain tour de la Ligue des champions en attendant le 1/4 de finale retour mardi prochain. Et cette prestation de Mbappé a engendré les déclarations sur son avenir. Premièrement Leonardo qui, au micro de Sky Sport , a évoqué une éventuelle prolongation pour son contrat courant jusqu’en juin 2022. Pour Sky Deutschland, le champion du monde a pour sa part refusé de faire de l’ombre à la bonne prestation collective de l’équipe. En Espagne, on s’attend toujours à une arrivée de Mbappé lors du prochain mercato.

Après Vinicius, au tour d’Hazard de faire partie de l’échange Mbappé ?