Mercato - PSG : La presse espagnole lâche une énorme bombe pour Mbappé !

Alors que Leonardo a laissé entendre au micro de Sky Sport qu’une prolongation de contrat de Kylian Mbappé restait plus que d’actualité mercredi, le présentateur d’El Chiringuito Josep Pedrerol tient un tout autre discours concernant la pépite du PSG destinée selon lui à rejoindre le Real Madrid.

« Les prolongations de Neymar et Mbappé ? Je crois que nous aurons bientôt des nouvelles qui nous rendront tous heureux… Nous serions également heureux de parler de contrats mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la compétition. Nous devrons voir les choses et nous arriverons bientôt à une situation plus concrète avec eux, mais maintenant nous devons nous concentrer sur la compétition, dont nous entrons dans la phase finale ». Mercredi soir, dans la foulée de la victoire du PSG face au Bayern Munich sur la pelouse de l’Allianz Arena, Leonardo a fait passer ce message au sujet des situations contractuelles de Neymar et de Kylian Mbappé, étant tous deux liés au Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2022. Le directeur sportif du PSG a donc ouvert la porte à une prolongation du champion du monde qui ne cesse d’être envoyé au Real Madrid et notamment par la presse espagnole qui ne s’est pas gênée pour dévoiler une véritable bombe suite à la grosse performance de l’attaquant du PSG qui a inscrit un doublé à Munich mercredi soir (2-3).

Mbappé au Real Madrid la saison prochaine, Vinicius Junior dans le deal ?