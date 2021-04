Foot - PSG

PSG : Barcelone, Koeman… Cette anecdote ahurissante sur Kylian Mbappé !

Publié le 8 avril 2021 à 7h15 par H.G.

Alors que Kylian Mbappé avait inscrit un triplé face au FC Barcelone en huitième de finale aller de la Ligue des Champions, Ronald Koeman semblait plus que déterminé à stopper l’international français au match retour.

Kylian Mbappé a réalisé une performance tout simplement historique au Camp Nou en février dernier. En effet, lors du huitième de finale aller de la Ligue des Champions opposant le PSG au FC Barcelone, l’international français a inscrit un triplé pour permettre au club de la capitale de s’imposer 4-1. Pour prendre la mesure de l’exploit réalisé par le numéro 7 parisien, une telle performance n’avait plus été réalisée depuis 1997 et un triplé inscrit par Andriy Chevtchenko. Et visiblement, ce triplé de Kylian Mbappé semble avoir quelque peu traumatisé Ronald Koeman.

Koeman aurait affiché une photo de Mbappé dans le vestiaire avant PSG-Barça