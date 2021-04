Foot - PSG

PSG : Pochettino tente un coup totalement inattendu pour le choc contre le Bayern !

Publié le 7 avril 2021 à 18h15 par A.M. mis à jour le 7 avril 2021 à 18h16

Compte tenu des nombreuses absences, le onze de départ du PSG contre le Bayern Munich est très attendu. Et Mauricio Pochettino réserve une énorme surprise.

A quelques heures du choc contre le Bayern Munich à l'occasion du quart de finale aller de Ligue des Champions, l'équipe alignée par Mauricio Pochettino est très attendue. Et pour cause, le PSG doit faire face à de nombreuses absences puisqu'en plus de la suspension de Leandro Paredes, Marco Verratti, Alessandro Florenzi, Mauro Icardi ou encore Layvin Kurzawa sont blessés. Et afin de compenser ses absences, Mauricio Pochettino a réservé quelques surprises.

Draxler titulaire, Dagba aussi !