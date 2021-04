Foot - PSG

Ligue des Champions : Le PSG giflé par le Bayern Munich ?

Publié le 5 avril 2021 à 15h00 par Alexis Bernard

Avec une équipe diminuée, le PSG pourrait subir la foudre d’un Bayern Munich clinique lors des grands rendez-vous. Un quart de finale de Ligue des Champions aller (mercredi, 21h) qui pourrait tourner au cauchemar.

Sans Verratti, Paredes, Florenzi et probablement Icardi, le PSG se présente fortement diminué face au Bayern Munich. Et même si les Bavarois devront composer sans leur arme offensive, Robert Lewandowski, il y a matière à craindre le pire pour Paris. Incapables de prendre le dessus contre Lille le week-end dernier (0-1), les hommes de Mauricio Pochettino proposent un football très brouillon depuis plusieurs semaines. Et hormis le match aller parfait des huitièmes de finale de Ligue des Champions, contre Barcelone (1-4), Mbappé et sa bande ne montrent plus grand-chose.

Malgré Neymar…