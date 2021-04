Foot - PSG

PSG - Malaise : Marquinhos tire la sonnette d’alarme !

Publié le 5 avril 2021 à 4h15 par A.M.

Après la défaite contre le LOSC samedi (0-1), Marquinhos, capitaine du PSG, interpelle clairement ses coéquipiers alors que le sprint final bat son plein.

Le PSG entame une dernière partie de saison cruciale sur tous les tableaux. Et le match contre le LOSC samedi était décisif puisqu'au coup d'envoi, les deux clubs étaient à égalité en tête de la Ligue 1. Mais au terme d'une prestation très terne, les Parisiens se sont finalement inclinés sur la pelouse du Parc des Princes (0-1) et laissent filer trois points précieux qui permettent aux Dogues de prendre seul les commandes du Championnat. Une défaite inquiétante sur le plan comptable, mais également dans le jeu alors que le PSG défiera le Bayern Munich mercredi en quart de finale de la Ligue des Champions. Le moment pour Marquinhos de tirer la sonnette d'alarme.

«Il faut que l’on reprenne cela en main»