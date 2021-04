Foot - PSG

PSG - Malaise : Christophe Galtier met les choses au clair avec Neymar !

Publié le 3 avril 2021 à 22h15 par H.G.

Alors que Neymar a été exclu ce samedi contre le LOSC en fin de match, Christophe Galtier ne trouve pas que l’international brésilien était particulièrement nerveux.

Le moins que l’on puisse dire est que le PSG ne s’est pas rassuré ce samedi à quatre jours d’affronter le Bayern Munich en quart de finale de la Ligue des Champions. Et pour cause, les Parisiens ont concédé leur huitième revers de la saison en Ligue 1 en s’inclinant contre le LOSC 1-0 au Parc des Princes, perdant ainsi la tête du classement du championnat. Plus encore, en toute fin de rencontre, Neymar a été expulsé en raison d’un geste d’humeur, lui qui était déjà apparu assez agité au cours de la partie. Cependant, interrogé sur le cas du numéro 10 du PSG après le match, Christophe Galtier a expliqué qu’il n’y avait pas eu de vilain geste de la part du Brésilien.

« Il n’y a pas eu de gestes méchant de Neymar »