Foot - PSG

PSG/Chelsea : Thomas Tuchel rend un incroyable hommage à Thiago Silva !

Publié le 3 avril 2021 à 17h40 par La rédaction

Alors qu’ils étaient proches au PSG, Thomas Tuchel et Thiago Silva se sont retrouvés cette saison à Chelsea. Pour la plus grande joie de l’Allemand.