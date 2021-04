Foot - PSG

PSG : Cette sortie lourde de sens sur l'attitude de Neymar !

Publié le 3 avril 2021 à 11h45 par D.M.

Coéquipier de Neymar au PSG, Thilo Kehrer est revenu sur la place prise par Neymar dans le vestiaire parisien et a évoqué, notamment, ses qualités de leader.

Arrivé à Paris en 2017, Neymar s’est vite imposé comme un joueur indispensable. Proche d’un retour au FC Barcelone durant l’été 2019, l’attaquant brésilien est aujourd’hui épanoui au PSG, même si ses dernières blessures lui ont porté un coup au moral. Critiqué pour son hygiène de vie, le joueur s’est repris en main durant ce mois de mars. Neymar a profité de la trêve internationale pour travailler son physique et être performant sur les terrains de football, notamment en Ligue des champions face au Bayern Munich. Le PSG aura besoin, ce mercredi, d’un excellent Neymar, qui prend de plus en plus de place dans le vestiaire..

« C'est un vrai leader »