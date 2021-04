Foot - PSG

PSG : Mauricio Pochettino lâche ses vérités sur sa relation avec Neymar !

Publié le 3 avril 2021 à 7h15 par H.G.

Alors qu’il travaille au quotidien avec Neymar depuis maintenant janvier dernier, Mauricio Pochettino confie avoir une excellente relation avec l’international brésilien.

Arrivé au PSG en lieu et place de Thomas Tuchel en janvier dernier, Mauricio Pochettino a été l’homme choisi par le board francilien afin d’insuffler un souffle nouveau dans l’équipe parisienne, qui manquait clairement de constance en première partie de saison. Ainsi, au beau milieu d’un exercice rendue complexe par un lourd calendrier, de nombreuses blessures et la pandémie de Covid-19, l’entraîneur argentin s’est efforcé de prendre en main son groupe le plus rapidement possible. Cependant, sa tâche aurait pu être compliquée avec certaines stars comme Neymar, qui nécessitent toujours un management particulier.

« La relation est très bonne, le feeling passe très bien »