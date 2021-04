Foot - PSG

PSG - Malaise : Neymar a opéré un changement radical !

Publié le 2 avril 2021 à 18h30 par Hadrien Grenier

Alors qu’il a effectué son grand retour à la compétition juste avant la trêve contre l’OL, Neymar aurait tout fait pendant la trêve internationale afin d’être au meilleur de sa forme pour les prochaines échéances du PSG.

Blessé aux adducteurs à la mi-février, Neymar a ainsi manqué un nouveau rendez-vous capital pour le Paris Saint-Germain. En effet, à cause de cet énième pépin physique, l’international brésilien a dû faire l’impasse sur la double confrontation opposant le PSG au FC Barcelone en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Mais fort heureusement, cela a été sans conséquences pour les hommes de Mauricio Pochettino, qui sont parvenus à éliminer le Barça afin de se hisser en quarts de finale au cours desquels il affrontera le Bayern Munich. Le match aller aura lieu en Bavière mercredi prochain, et le PSG aura alors grandement besoin de Neymar pour se défaire de l’ogre bavarois, vainqueur de la précédente édition de la compétition européenne justement face à Paris en août dernier à Lisbonne.

« Il a vraiment travaillé très dur »

Mais le moins que l’on puisse dire est que le Brésilien de 29 ans semble pleinement conscient de ses responsabilités dans les prochaines semaines. En effet, profitant de la trêve internationale au cours de laquelle le Brésil n’a pas eu à disputer de rencontre en raison des restrictions de voyage internationaux en rapport avec la lutte contre la pandémie de Covid-19, Neymar aurait tout fait pour bien se remettre en forme à en croire les informations dévoilées ce vendredi par L’Equipe . Il convient effectivement de rappeler que même s’il avait fait son grand retour à la compétition contre l’OL avant cette trêve, le natif de Mogi das Cruzes était alors logiquement apparu emprunté physiquement. Neymar aurait donc profité de ces deux semaines pour se remettre en forme en cumulant des entrainements avec le groupe et des exercices individuels. « Il a vraiment travaillé très dur », lâcherait-on dans son entourage. Et tandis qu’il est plus affuté physiquement actuellement qu’il y a quelques semaines, l’ancien joueur du FC Barcelone devrait sa condition physique à une grande modification de son alimentation selon les informations de L’Equipe . En effet, avec l’aide d’une diététicienne, il aurait pris la décision de bannir les produits à base de lactose (lait, fromage, etc.) et consommerait beaucoup de fruits afin de faire le plein de vitamines.

« La trêve internationale a été importante pour Neymar »