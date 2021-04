Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un gros coup se confirme avec Neymar !

Publié le 2 avril 2021 à 16h15 par A.M.

Attendue depuis plusieurs semaines, l'officialisation de la prolongation de Neymar ne serait plus qu'une question de temps. Les deux parties auraient bien un accord.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG et Neymar se rapprochent très sérieusement d'un accord pour une prolongation. Le Brésilien devrait étendre son bail jusqu'en 2026 et donc s'inscrire sur le long terme à Paris. Une tendance récemment confirmée par le journaliste Stéphane Bitton : « C’est une question de timing nous dit-on dans l’entourage du joueur. Sa blessure a fait qu’il faut attendre, mais c’est dans les tuyaux. Il semblerait qu’il soit Parisien jusqu’en 2026. C’est une excellente nouvelle sous réserve qu’il ne se blesse pas plus dans les mois et années qui viennent . » Et il semblerait que ce ne soit plus qu'une question de temps.

Pour Neymar, c'est bientôt officiel