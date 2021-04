Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Haaland aurait déjà tranché pour son avenir !

Publié le 2 avril 2021 à 12h00 par La rédaction

Erling Haaland est incontestablement l’un des joueurs les plus désirés du moment. Si toute l’Europe est à ses pieds, le Norvégien aurait cependant déjà fait son choix pour sa prochaine destination.

Où ira Erling Haaland cet été ? La question n’a jamais autant semblé être d’actualité avec le Borussia Dortmund qui a déjà donné son prix pour lâcher son attaquant de 20 ans (environ 180M€) et le clan du joueur, composé de Mino Raiola et d’Alf-Inge Haaland, qui a débuté sa tournée pour rencontrer les prétendants du Norvégien. Les plus grands clubs européens veulent se l’arracher, le talent d'Haaland ne faisant plus l’ombre d’un doute depuis qu’il empile les buts avec le pensionnaire de Bundesliga (33 en 31 rencontres toutes compétitions confondues cette saison). Le PSG, le Real Madrid, le FC Barcelone, Liverpool, Manchester City... Tous le désirent. Mais Erling Haaland aurait déjà fait un choix radical dans sa prochaine destination.

Le championnat espagnol pour Haaland, tout se jouera entre Barcelone et le Real Madrid