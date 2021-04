Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Grande nouvelle pour Zidane dans le dossier Erling Haaland ?

Publié le 2 avril 2021 à 8h30 par La rédaction mis à jour le 2 avril 2021 à 8h32

Jeudi, Mino Raiola s’est entretenu avec les dirigeants du Real Madrid dans le cadre du dossier Erling Haaland. Et des suites de cette réunion découleraient de très bonnes nouvelles pour les Merengue et le Norvégien.

Depuis plusieurs mois maintenant, Erling Haaland attire l’intérêt des plus grands noms européens. L’attaquant d’à peine 20 ans empile les buts avec le Borussia Dortmund depuis son arrivée en janvier 2020 et son potentiel ne fait désormais aucun doute. Le PSG, le FC Barcelone… Tous veulent s’attacher les services du Norvégien. Si Mino Raiola et le père du joueur, Alf-Inge Haaland, se sont entretenus avec les Blaugrana ce jeudi, l’agent d’Erling Haaland aurait également rencontré les dirigeants du Real Madrid. Et cette réunion a l’air d’avoir été porteuse de très bonnes nouvelles concernant le dossier du Norvégien.

Les dirigeants madrilènes heureux après l’entretien avec Mino Raiola