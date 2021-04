Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette énorme révélation sur les plans de Raiola pour Haaland !

Publié le 1 avril 2021 à 20h00 par Th.B.

Le FC Barcelone et le Real Madrid semblent à tour de rôle s’être entretenus avec le clan Erling Braut Haaland ce jeudi. Néanmoins, Mino Raiola et Alf-Inge Haaland prévoiraient de se rendre en Angleterre afin de continuer leur tour d’Europe pour la pépite du Borussia Dortmund.

Insatiable buteur du Borussia Dortmund qui flambe chaque semaine sous le maillot du club de la Ruhr, Erling Braut Haaland (20 ans) semble être bien parti pour ne pas s’éterniser au BvB . Certes, le directeur sportif Michael Zorc a assuré ce jeudi qu’un départ n’était pas dans les petits papiers du club pour Haaland qui est pour sa part contractuellement lié au Borussia Dortmund jusqu’en juin 2024. Cependant, Mino Raiola travaillerait déjà sur son transfert. Ce jeudi, l’agent d’Haaland s’est entretenu avec le FC Barcelone et le Real Madrid dans l’après-midi comme plusieurs médias l’ont assuré. Et le tour d’Europe de Mino Raiola et du père d’Haaland Alf-Inge devrait se poursuivre.

Cap sur l’Angleterre pour Mino Raiola ?