Mercato - PSG : Leonardo toujours à l’affût pour Erling Haaland ?

Publié le 1 avril 2021 à 16h15 par H.G.

Alors qu’il est annoncé avec insistance dans le viseur du FC Barcelone, Erling Haaland figurerait toujours sur les tablettes du Paris Saint-Germain.

Le feuilleton promet d'animer une grande partie de la prochaine fenêtre estivale des transferts. En effet, Erling Haaland est l’attaquant à la mode en Europe depuis plus d’un an grâce à ses excellentes performances réalisées avec le Borussia Dortmund dans la mesure où bon nombre de grandes équipes sont annoncées sur ses traces. Le Real Madrid le suivrait en effet de longue date, tout comme le FC Barcelone, qui a mis un coup d’accélérateur ce jeudi dans le dossier en organisant une rencontre avec son père Alfie Haaland et son agent Mino Raiola. Mais il ne faudrait pas écarter dès maintenant le PSG dans l’équation du feuilleton Erling Haaland…

Le PSG serait toujours dans la course pour Erling Haaland