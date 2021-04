Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une réunion au sommet est organisée pour Erling Haaland !

Publié le 1 avril 2021 à 14h00 par H.G.

Alors qu’Erling Haaland est annoncé dans les viseurs de bon nombre de clubs européens, une réunion serait en cours entre le clan de l’international norvégien et le FC Barcelone.

Arrivé au Borussia Dortmund à l’hiver 2020, Erling Haaland affole les compteurs avec le club de la Ruhr tant il s’y montre prolifique. Et sans surprise, l’international norvégien a attiré les regards des plus prestigieuses écuries européennes grâce à ses performances puisque le FC Barcelone, le Real Madrid ou encore Manchester City sont annoncés sur ses traces. Cependant, il semblerait que le Barça ait décidé de mettre un coup d’accélérateur dans le dossier Erling Haaland.

Le clan d’Erling Haaland est arrivée à Barcelone ce jeudi !