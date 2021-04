Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Croyez-vous à une arrivée d’Adrien Rabiot à l’OM ?

Publié le 1 avril 2021 à 8h00 par La rédaction

En Italie, on a annoncé un intérêt de l’OM et Pablo Longoria pour Adrien Rabiot, milieu de terrain de la Juventus. Faut-il alors y croire ?

Quel sera le visage de l’OM la saison prochaine ? Sous l’impulsion de Jorge Sampaoli et Pablo Longoria, le club phocéen pourrait considérablement changer durant cet été. Ainsi, à l’occasion du mercato, cela pourrait être mouvementé. Tandis que certains joueurs feront leurs valises, d’autres débarqueront sur la Canebière. Mais qui renforcera l’OM cet été ? Pablo Longoria, président marseillais, aurait de grandes idées en tête, regardant notamment du côté de la Juventus. En effet, selon les dernières informations en provenance de la presse italienne, il existerait notamment un intérêt pour Adrien Rabiot, lui l’ancien joueur du PSG pourtant.

Un dossier très complexe ?

Alors que la Juventus pourrait ne pas fermer la porte à un départ d’Adrien Rabiot, l’OM voudrait donc profiter de cette ouverture. Mais la réalisation de cette opération apparait bien complexe pour Pablo Longoria. En effet, tout d’abord, l’aspect financier a de quoi refroidir les Phocéens. Alors qu’un montant de 30M€ est évoqué et que le salaire de l’international français serait de 7M€ par saison, cela ne colle pas vraiment avec les finances de l’OM. De plus, il faudrait faire avec la concurrence, notamment de Manchester United, qui pourrait proposer des challenges plus intéressants.



Alors, croyez-vous à une arrivée de Rabiot ?