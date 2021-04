Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Grosse complication à prévoir pour Adrien Rabiot !

Publié le 1 avril 2021 à 4h45 par T.M.

Selon les dernières informations venues d’Italie, Pablo Longoria souhaiterait faire venir Adrien Rabiot à l’OM. Un désir qui pourrait déjà être mis à mal.

En décidant de confier les pleins pouvoirs à Pablo Longoria, Frank McCourt a décidé de repartir sur un nouveau projet à l’OM. Ainsi, suite à ces changements, l’été pourrait être animé sur la Canebière, à la fois au rayon des départs que des arrivées. Et pour renforcer l’effectif de Jorge Sampaoli, Longoria aurait déjà quelques grosses idées. En effet, selon les informations parues ce mardi dans la presse italienne, le président de l’OM voudrait notamment faire venir Adrien Rabiot, dont la Juventus pourrait se séparer cet été.

Manchester United plutôt que l’OM ?