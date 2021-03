Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria pourrait attirer un international français grâce à Milik !

Publié le 30 mars 2021 à 12h10 par A.M.

Alors que la Juventus s'intéresse à Arkadiusz Milik, l'OM pourrait bien en profiter pour tenter de récupérer Adrien Rabiot dans la transaction.

Prêté cet hiver par Naples, Arkadiusz Milik fait une belle impression à l'OM. Cependant, son avenir ne passe pas nécessairement par le club phocéen. Et pour cause, en fin de saison, l'attaquant polonais prévoirait de retourner en Serie A où plusieurs clubs sont à l'affût à l'image de l'AS Roma ou encore de la Juventus. La Vieille Dame suit d'ailleurs avec attention l'ancien buteur de Naples et pourrait tenter de le récupérer cet été. Et pour cela, les Turinois pourraient même utiliser un certain Adrien Rabiot.

Rabiot en monnaie d'échange pour Milik ?