Mercato - PSG : Leonardo devra lâcher 175M€ pour ce dossier XXL de l'été !

Publié le 30 mars 2021 à 11h30 par Amadou Diawara

Engagé jusqu'au 30 juin 2024 avec Tottenham, Harry Kane serait prêt à faire ses valises dès le prochain mercato estival pour tenter d'aller gagner des titres ailleurs. Alors qu'il affolerait l'Europe, le buteur anglais devrait être au coeur d'une bataille colossale cet été. Toutefois, José Mourinho ne compterait pas se laisser marcher sur les pieds et aurait fixé des conditions claires pour le laisser filer.

Alors que Tottenham peine à remporter des titres ces dernières saisons, Harry Kane envisagerait de changer de cap. D'après les dernières indiscrétions d' Ok Diario , le buteur anglais voudrait à tout prix soulever des trophées et serait prêt à quitter les Spurs pour parvenir à ses fins. Comme l'a indiqué The Daily Mail ce lundi soir, plusieurs écuries européennes seraient disposés à lui offrir ce qu'il demande. En effet, le PSG, le Real Madrid, la Juventus, Chelsea, Manchester United et City seraient prêts à tendre les bras à Harry Kane lors de la prochaine fenêtre de transferts. Toutefois, tous ces clubs n'auraient pas leurs chances sur ce dossier. A en croire le média britannique, José Mourinho ne compterait pas céder Harry Kane à l'un de ses adversaires directs de Premier League. Ainsi, Thomas Tuchel, Ole Gunnar Solskjaer et Pep Guardiola pourraient déjà oublier l'idée de recruter l'international anglais cet été. Et en ce qui concerne Leonardo, Zinedine Zidane et Andrea Pirlo, la tâche ne sera pas simple pour autant.

Un transfert à plus de 175M€ pour Harry Kane ?

D'après le Daily Mail , José Mourinho serait réticent à vendre Harry Kane cet été. Dans cette optique, le coach de Tottenham aurait fixé des conditions XXL pour le départ de son numéro 10. D'une part, les Spurs auraient fixé le prix d'Harry Kane à plus de 175M€. Une prix qu'ils ne compteraient en aucun cas baisser. D'autre part, José Mourinho n'auraient pas du tout l'intention de négocier un échange pour l'attaquant de 27 ans. Contraints de débourser une somme pharaonique pour Harry Kane, le PSG, le Real Madrid et la Juventus n'envisageraient en aucun cas de répondre aux exigences du Special One , et ce, en raison de la crise liée au coronavirus.

Une ouverture à l'été 2022 pour Harry Kane ?