Mercato - PSG : Leonardo en grand danger pour Kean à cause de... Rabiot ?

Publié le 30 mars 2021 à 11h15 par A.M.

Prêté au PSG sans option d'achat, Moise Kean est très convoité sur le marché. En plus du club parisien qui aimerait le conserver, la Juventus souhaiterait le rapatrier et pourrait utiliser Adrien Rabiot en monnaie d'échange.

En quête d'un attaquant l'été dernier, le PSG a finalement obtenu le prêt de Moise Kean en provenance d'Everton. Et l'attaquant italien réalise une très belle saison à Paris. Après avoir parfaitement comblé l'absence de Mauro Icardi, le joueur formé à la Juventus a prouvé sa polyvalence, ce qui rend son profil encore plus intéressant. Par conséquent, Leonardo tentera de conserver définitivement Moise Kean cet été, mais son prêt n'est pas assorti d'une option d'achat, ce qui ne place par le PSG en position de force dans ce dossier, d'autant plus que la Juventus œuvre également en coulisses pour rapatrier l'international italien.

Rabiot comme monnaie d'échange pour attirer Kean ?