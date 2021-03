Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La grande annonce de Mohamed Salah sur son avenir !

Publié le 30 mars 2021 à 9h00 par A.D.

Alors que Kylian Mbappé pourrait quitter le PSG en fin de saison, Leonardo envisagerait de se jeter sur Mohamed Salah lors du prochain mercato estival. Toutefois, l'attaquant de Liverpool semblerait préférer une toute autre destination. Interrogé sur son avenir, Mohamed Salah a ouvert la porte à la Liga espagnole.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Kylian Mbappé pourrait être vendu lors du prochain mercato estival pour ne pas être cédé gratuitement dans un an, et ce, s'il ne prolonge pas très vite. Alors que la situation de son numéro 7 ne serait pas clair, Leonardo se préparerait à tous les scénarios, et notamment au pire, à savoir un départ lors de la prochaine fenêtre de transferts. Dans le cas où Kylian Mbappé venait à faire ses valises dans les mois à venir, le directeur sportif du PSG aurait déjà une idée bien précise de celui qui pourrait combler son départ. A en croire les dernières indiscrétions de Duncan Castles, journaliste du Times , Leonardo aurait coché le nom de Mohamed Salah pour combler le vide que pourrait laisser Kylian Mbappé la saison prochaine. Reste à savoir si l'attaquant de Liverpool est prêt à quitter les Reds de Jürgen Klopp pour rejoindre le PSG cet été.

Mohamed Salah ouvre la porte à la Liga