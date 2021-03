Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar serait fixé pour le gros coup Mohamed Salah !

Publié le 29 mars 2021 à 1h45 par H.G.

Alors que Mohamed Salah a parfois été annoncé dans le viseur du PSG et du FC Barcelone, l’international égyptien ne devrait pas quitter Liverpool au cours de la prochaine fenêtre estivale des transferts.

L’avenir de Lionel Messi est plus que jamais incertain. En effet, l’international argentin arrivera au terme de son contrat au FC Barcelone le 30 juin prochain et, pour l’heure, il se dirige droit vers un départ libre. Évidemment, le Barça entend effectuer tout son possible afin de le convaincre de parapher un nouveau bail, mais le club catalan doit également se préparer à un scénario qui conduirait Lionel Messi à réellement s’en aller. Et dans cette optique, le nom de Mohamed Salah a parfois été lié au FC Barcelone, notamment après que l’Egyptien ait affirmé qu’il ne serait pas fermé à l’éventualité de rejoindre la Liga. D'après les informations du journaliste Duncan Castles, le PSG s'intéresserait également à Salah en cas de départ de Kylian Mbappé, mais l'attaquant pourrait finalement rester à Liverpool.

Liverpool ne croit pas en un départ de Mohamed Salah