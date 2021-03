Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle annonce fracassante sur l’avenir de Lionel Messi !

Publié le 28 mars 2021 à 22h45 par La rédaction

Alors que Lionel Messi n’a toujours pas prolongé son contrat avec le FC Barcelone, Victor Font a affirmé qu’il voyait l’Argentin rester en Catalogne la saison prochaine.

La fin de saison approche et l'avenir de Lionel Messi est toujours incertain du côté du FC Barcelone. Son contrat arrive à expiration en juin prochain et pour l’heure, l’Argentin n’a toujours pas donné son accord à la direction du club catalan pour prolonger son bail. Joan Laporta compte employer tous les moyens possibles pour voir la Pulga rester à Barcelone la saison prochaine, ayant fait de cet objectif une priorité absolue. Mais rien à faire, pour l’instant, l’avenir de Messi n’est pas fixé à 100 %. Le sextuple Ballon d’Or fait l’objet de convoitises en Europe, et le PSG ferait partie des prétendants. Leonardo verrait d'un très bon oeil l'arrivée de l'un des meilleurs joueurs du monde dans la capitale. Néanmoins, le directeur sportif brésilien pourrait apprendre une terrible nouvelle dans le dossier.

« Si Messi va rester ? Je pense que oui »