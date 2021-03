Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une guerre en prévision entre le Barça et… Mikel Arteta ?

Publié le 28 mars 2021 à 16h30 par Th.B.

Le FC Barcelone pourrait se laisser tenter par Nabil Fekir dans le cadre de la succession de Lionel Messi. Néanmoins, Arsenal serait susceptible de jouer un sale tour au Barça.

Le FC Barcelone préparerait l’inconcevable. Cet été, Lionel Messi pourra quitter le club de sa vie libre de tout contrat s’il décidait de ne pas le prolonger. Lors de son investiture, Joan Laporta a assuré la semaine dernière faire tout son possible pour inciter le capitaine du FC Barcelone à rallonger son aventure. Cependant, d’après Estadio Deportivo , le président du Barça ne serait pas certain de parvenir à ses fins et se pencherait sur la succession de Lionel Messi. De nombreux noms sont liés au FC Barcelone dans cette optique, dont celui de Nabil Fekir. Ces dernières heures, la Cadena Cope est venue nier les informations d’ ED en expliquant qu’aucun contact n’avait eu lieu entre le FC Barcelone et Fekir pour le moment. Jusqu’à cet été, il y a encore le temps nécessaire pour que Joan Laporta remédie à cette situation. Nabil Fekir aurait cependant la cote sur le marché et de l’autre côté de la Manche.

En cas d’échec pour Odegaard, Arsenal viendrait gêner le Barça pour Fekir

« Mon avenir à Arsenal ? L'accord avec Arsenal dure jusqu'à la fin de la saison. Nous verrons ce qui se passera cet été. J'ai déjà dit des choses que je maintiens : stabilité et développement sont les mots clés ». Voici le message que Martin Odegaard révélait en début de semaine lors du début du rassemblement avec la sélection norvégienne avant de s’ouvrir au site officiel de la Premier League sur son rêve d’évoluer au sein de l’élite du football anglais. « La Premier League est très importante en Norvège. J'ai grandi en la regardant chaque semaine et tout le monde en Norvège suit le championnat de très près. C'est un rêve de pouvoir jouer ici ». De quoi permettre à Arsenal de prendre espoir quant à sa capacité de définitivement recruter Martin Odegaard ou de rallonger son prêt pour une saison supplémentaire ? Selon Eurosport UK , le milieu de terrain offensif prévoirait de prendre une décision en fin de saison. Arsenal devrait donc rester dans le flou pendant un petit moment, mais préparerait déjà une alternative au Norvégien. En effet, en cas d’échec dans l’opération Odegaard, les Gunners lanceraient une offensive auprès du Betis Séville pour recruter Nabil Fekir à en croire les informations du correspondant d’Arsenal pour Goal Charles Watts. Une piste de longue date pour Arsenal qui aurait déjà tenté sa chance en 2019, lui qui aurait déjà été supervisé par les Gunners . Le FC Barcelone ferait donc face à un concurrent de taille pour Fekir.

Un coup en or en prévision pour Nabil Fekir ?