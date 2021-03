Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo débarque dans la course pour ce crack de Zidane !

Publié le 28 mars 2021 à 12h45 par T.M.

Aujourd’hui à Arsenal, Martin Odegaard ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Et s’il appartient au Real Madrid, le Norvégien aurait notamment tapé dans l’oeil du PSG.

Revenu au Real Madrid l’été dernier, Martin Odegaard a toutefois refait rapidement ses valises, n’entrant pas dans les plans de Zinedine Zidane. Et prêté jusqu’à la fin de la saison à Arsenal, le Norvégien s’épanouit en Angleterre, où il réalise de belles performances. Mais de plus en plus, il est question de son avenir. Va-t-il revenir au Real Madrid pour enfin avoir une chance chez les Merengue ? Pourrait-il rester à Arsenal comme le souhaiteraient les Gunners ? Visiblement, il faudrait prendre en compte d’autres acteurs dans ce dossier Odegaard.

Le PSG à l’affût ?