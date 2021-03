Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un nouveau profil étudié pour remplacer Thauvin ?

Publié le 28 mars 2021 à 11h15 par A.C.

En fin de contrat, Florian Thauvin pourrait quitter l’Olympique de Marseille à la fin de la saison.

Les options de Florian Thauvin semblent se réduire. Alors que son contrat avec l’Olympique de Marseille se termine dans seulement quelques mois, l’ailier semble avoir la cote à l’étranger. Le Milan AC, dont nous vous avons parlé sur le10sport.com, apprécierait tout particulièrement Thauvin. En Espagne, le FC Valence et le FC Séville se disputeraient également le Français, tandis qu’en Angleterre on parle plutôt de Leicester. Pourtant, les exigences du joueur refroidiraient actuellement tous ses courtisans. « Je peux vous dire que j’étais dans un grand club européen cette semaine, Thauvin demande une rémunération annuelle net entre 4 millions et 4,5 millions d’euros et personne n’a envie de la lui donner aujourd’hui » a expliqué l’agent de joueur Bruno Satin, sur Canal + . De quoi relancer son avenir à l’OM ? Pas vraiment...

Bernardeschi pisté par l’OM