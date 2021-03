Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ce terrible message pour l’avenir de Florian Thauvin !

Publié le 28 mars 2021 à 5h00 par T.M.

En fin de contrat à l’OM, Florian Thauvin pourrait être libre cet été. Et s’il aura alors la possibilité de s’engager avec le club de son choix, son salaire serait un très gros problème.

Alors que la fin de saison approche, l’incertitude est toujours totale concernant l’avenir de Florian Thauvin. Voyant son contrat avec l’OM arriver à son terme, l’international français pourrait donc partir libre en fin de saison. A moins qu’il ne prolonge d’ici là. Et depuis les changements effectués par Frank McCourt avec Jorge Sampaoli et Pablo Longoria, l’avenir de Thauvin a été relancé. Désormais, voir prolonger le Marseillais serait bien envisageable, d’autant plus qu’un départ à l’étranger pourrait se compliquer…

Un salaire qui pose problème