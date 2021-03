Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Milik pourrait rendre un énorme service au PSG !

Publié le 27 mars 2021 à 15h10 par A.C.

Arrivé cet hiver, Arkadiusz Milik pourrait déjà quitter l’Olympique de Marseille... et son départ pourrait arranger les plans du Paris Saint-Germain.

Avec Arkadiusz Milik, arrivé en provenance du Napoli cet hiver, l’Olympique de Marseille semble enfin avoir trouvé son attaquant de pointe. Le Polonais en effet montré des très belles choses à l’OM, en dépit d’une blessure qui a freine son adaptation et plus de six mois d’inactivité en Italie. La belle histoire pourrait toutefois ne pas durer très longtemps. La presse italienne ne cesse d’évoquer un départ en fin de saison, avec la Juventus, l’Inter, l’AS Roma et même la Fiorentina qui souhaiteraient le recruter. La Gazzetta dello Sport a même parlé d’un pacte passé entre Pablo Longoria et Milik, concernant un bon de sortie pour le prochain mercato estival.

La Juve prête à lâche Kean pour Milik ?