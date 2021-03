Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un pacte passé avec Arkadiusz Milik ?

Publié le 23 mars 2021 à 19h30 par A.C.

Arrivé à l’Olympique de Marseille cet hiver, en provenance du Napoli, Arkadiusz Milik pourrait déjà plier bagages à la fin de la saison. La presse italienne continue en effet à parler d’un bon de sortie accordé par l’OM...

Il n’a pas tardé à faire l’unanimité. Arrivé en janvier, après près de six mois sans jouer, Arkadiusz Milik s’est totalement relancé à l’Olympique de Marseille. D'abord freiné par une blessure, l’attaquant polonais s’est affirmé comme un titulaire indiscutable, il marqué quatre buts en huit rencontres avec l’OM toutes compétitions confondues. Logique que Pablo Longoria se félicite d’avoir pu attirer un joueur de ce calibre. « Le transfert dont je suis le plus fier ? Celui de Milik cet hiver car cela a été très laborieux » a tout récemment confié le président de l’OM, au micro de la Cadena SER . Milik a donc tout du grand attaquant tant recherché par le club marseillais... mais il pourrait bien ne pas y rester longtemps ! Et ce n’est pas le principal concerné qui dira le contraire. Interrogé par L’Équipe , Milik a en effet clairement laissé la porte ouverte à un départ de l’OM. « J'ai des rêves, et je veux jouer dans les meilleurs clubs du monde. C'est mon objectif » a expliqué l’attaquant de l’OM. « Donc, je me dis : demain, après-demain, que dois-je faire pour être dans ces clubs-là dans deux ans ? Peut-être dans deux mois ? Le chemin, c'est de donner 100 % chaque jour, être prêt à chaque match, et progresser ».

Pas de clause de départ, mais...