Mercato - OM : Longoria est passé par tous les états pour trouver le «grantatakan» de l’OM !

Publié le 22 mars 2021 à 15h30 par T.M.

Cela fait maintenant plusieurs années que le feuilleton du « grantatakan » anime l’actualité de l’OM. Depuis son arrivée, Pablo Longoria a d’ailleurs pris pleinement parti à ce dossier, connaissant d’ailleurs différentes émotions.

Arrivé à la tête de l’OM en 2016, Frank McCourt rêvait notamment d’un attaquant de renommée pour pouvoir porter son projet. Alors que Bafétimbi Gomis a fait du bon travail lors de la saison 2016-2017, cela n’a toutefois pas suivi après le départ de l’international français. En effet, sur la Canebière, les buteurs se sont succédés sans qu’aucun n’arrive à s’imposer sur la durée. Ainsi, Mario Balotelli, Kostas Mitroglou ou Valère Germain n’ont jamais réussi à endosser ce costume du « grantatakan » tant attendu à l’OM. Une perle rare que les Phocéens pensaient avoir trouvé à l’été 2019 en allant chercher Dario Benedetto en Argentin, à Boca Juniors. Alors que l’arrivée de l’Argentin était entourée de nombreuses interrogations, l’attaquant de 30 ans avait vite fait mentir ses détracteurs en se montrant décisif et très impliqué dans le jeu marseillais. Toutefois, cela n’aura été que de courte durée. En effet, au fil des semaines et des matchs, Benedetto a disparu, se montrant de plus en plus décevant. De quoi relancer le dossier du « grantatakan » à l’OM.

Des échecs et une victoire !