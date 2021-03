Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria s’enflamme pour l’arrivée d’Arkadiusz Milik !

Publié le 22 mars 2021 à 14h45 par T.M.

Cet hiver, l’OM a réussi à trouver un accord avec Naples pour l’arrivée d’Arkadiusz Milik. Un dossier qui rend fier Pablo Longoria.

André Villas-Boas l’avait reconnu, l’OM s’était trompé avec Luis Henrique. Alors qu’un buteur était recherché, le Brésilien est lui un ailier. Un problème qui a finalement été résolu durant le dernier mercato estival. Dario Benedetto se montrant décevant, Pablo Longoria s’est activé pour trouver un vrai 9 cette fois. Et cela a été chose faite avec Arkadiusz Milik. Alors que le Polonais était mis de côté par Gennaro Gattuso à Naples, un accord a finalement été trouvé pour le prêt de 18 mois avec option d’achat de Milik.

La fierté de Longoria