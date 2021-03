Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria est déjà en difficulté pour Arkadiusz Milik !

Publié le 21 mars 2021 à 20h30 par B.C.

Alors que l’Olympique de Marseille s’est attaché les services d’Arkadiusz Milik en janvier dernier, le club phocéen pourrait déjà avoir du mal à retenir son nouvel attaquant.

En janvier, Pablo Longoria a réalisé un très joli coup en mettant la main sur Arkadiusz Milik, mis de côté au Napoli. Le Polonais a été prêté à l’OM avec une option d’achat obligatoire estimée à 12M€ bonus inclus, une aubaine pour un club en difficulté sur le plan financier. Milik a déjà inscrit 4 buts en 8 apparitions et permet aux supporters phocéens de reprendre espoir pour la fin de la saison. Cependant, des premiers doutes apparaissent concernant son avenir. En Italie, on affirme en effet qu’Arkadiusz Milik disposerait d’une clause libératoire de 12M€ si l’OM venait à ne pas se qualifier pour la prochaine Ligue des champions, un scénario quasi acté. CalcioMercato.com a depuis démenti cette information, mais cela n’éloignerait pas le danger concernant l'avenir de l’attaquant.

Milik, priorité de la Juve

En effet, la Juventus pourrait plomber les plans de Pablo Longoria lors du prochain mercato estival. D’après les informations divulguées par Eurosport UK cette semaine, Arkadiusz Milik serait la grande priorité offensive des Bianconeri en vue du prochain mercato estival. Une information confirmée par TMW , précisant néanmoins qu’aucune démarche concrète n’avait été initiée par le club turinois. Ce dimanche, Tuttosport ajoute de son côté que le dossier Milik n’aurait rien à voir avec Alvaro Morata, comme cela avait été évoqué il y a quelques jours. Quel que soit l’avenir de l’attaquant espagnol, la Juve aurait donc bel et bien l’intention de se positionner sur le Polonais, qui pourrait ne pas rester indifférent.

« Je veux jouer dans les meilleurs clubs du monde »