Mercato - OM : La vérité sur le transfert avorté de Caleta-Car à Liverpool !

Publié le 21 mars 2021 à 13h15 par K.V.

Pablo Longoria a-t-il réellement refusé de laisser partir Duje Caleta-Car du côté de Liverpool ? Ou le transfert n'a-t-il tout simplement pas abouti, au grand dam de l'OM, qui cache la vérité ? Un journaliste du Phocéen est venu apporter de nouvelles informations dans ce dossier.

Dans les dernières heures du mercato hivernal, l'Olympique de Marseille et Pablo Longoria ont refusé de laisser partir Duje Caleta-Car. Convoité par Liverpool, le défenseur croate aurait fait l'objet d’une offre à hauteur de 26M€, qui a été refusée par le désormais président de l'OM. Une situation qui est souvent pointée du doigt pour expliquer les performances délicates de Caleta-Car en ce début d'année, même si le principal intéressé a déclaré être passé à autre chose en conférence de presse, affirmant notamment : « J'ai reçu une offre de la part de Liverpool. C'était un honneur pour moi de savoir qu'un tel club voulait de moi. Nous avons décider avec le club que j'allais rester. » Mais la vérité pourrait être bien différente.

« La vérité, c’est que l’OM n’avait qu’une envie, c’était de vendre Caleta-Car »