Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Puel, Leicester… Wesley Fofana livre les coulisses de son départ !

Publié le 21 mars 2021 à 17h10 par D.M.

Aujourd’hui à Leicester, Wesley Fofana est revenu sur son départ de l’ASSE. Le défenseur central a, notamment, confirmé que Claude Puel avait essayé de le retenir. En vain.

Formé à l’ASSE, Wesley Fofana n’a pas pu résister aux appels venus de l’étranger. Performant en Ligue 1 lors de la dernière saison, le défenseur central a pris la direction de Leicester en octobre dernier et a permis au club stéphanois de récolter 35M€. Mais les Verts ne souhaitaient pas se séparer de Fofana et ont fait tout leur possible pour essayer de le retenir. Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité le 15 octobre dernier, Claude Puel était farouchement opposé à ce transfert. Dans un entretien accordé à la presse anglaise, Wesley Fofana est revenu longuement sur son départ de l’ASSE.

« J'étais sûr à 100% de mon choix, mais Saint-Étienne n'était pas d'accord avec moi »