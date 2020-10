Foot - Mercato - ASSE

EXCLU - Mercato - ASSE : Puel a refusé jusqu’au bout la vente de Fofana

Publié le 15 octobre 2020 à 22h00 par A.H.

Le transfert de Wesley Fofana dans les derniers jours du mercato n’est pas allé sans quelques remous en interne du côté de Saint-Etienne.

Comme révélé par le10sport.com, la direction de l’ASSE avait programmé au printemps dernier la vente de Wesley Fofana à un tarif XXL afin de rétablir une situation financière extrêmement délicate. Claude Puel y était farouchement opposé.

Puel s’y est opposé jusqu’au bout

Selon nos informations, l’entraîneur stéphanois a continué jusqu’au bout à s’opposer à la vente du joueur, et devant les montants alignés par Leicester City, à savoir 35 millions d’euros + 5 millions en bonus, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo n’ont pas eu d’autre choix au final que de passer au-dessus de la volonté du coach, ce qui n’est pas allé sans créer des situations tendues en interne, ce dernier n’acceptant pas la vente de Fofana, rendue pourtant obligatoire par le contexte financier entourant l’ASSE. Reste désormais à savoir si l’épisode laissera des traces entre la direction du club, notamment Roland Romeyer, et Claude Puel.