Mercato : Avant le choc contre l'OM, Hatem Ben Arfa est bien prêt !

Publié le 15 octobre 2020 à 19h30 par Arthur Montagne

Unique recrue estivale des Girondins de Bordeaux, Hatem Ben Arfa est dans le groupe pour affronter l'OM ce samedi. Présent en conférence de presse, Jean-Louis Gasset en dit plus sur la situation de l'ancien joueur du PSG.

Les Girondins de Bordeaux auront finalement attendu la fin du mercato estival afin de boucler leur premier et unique renfort. Mais cette recrue est l'une des plus médiatiques en Ligue 1 puisqu'il s'agit d'Hatem Ben Arfa. Après un passage de six mois dans l'anonymat à Valladolid, le joueur formé à l'Olympique Lyonnais va tenter de relancer une carrière qui est au point mort depuis son excellente saison à l'OGC Nice. A Bordeaux, le meneur de jeu de de 33 ans compte sur Jean-Louis Gasset, qu'il a côtoyé en équipe de France lorsque le technicien était l'adjoint de Laurent Blanc (2010-2012). Arrivé officiellement le 7 octobre dernier, Hatem Ben Arfa devrait d'ailleurs débuter très rapidement avec les Girondins.

Prêt physiquement, Ben Arfa fera ses débuts contre l'OM

Et pour cause, Hatem Ben Arfa est convoqué dans le groupe bordelais pour le déplacement à Marseille samedi et pourrait donc faire ses grands débuts contre l'OM. Il faut dire que bien qu'il n'ait disputé que 158 minutes en cinq matches depuis son départ du Stade Rennais à la fin de la saison 2019/2020, l'ancien Parisien semble avoir bien travaillé physiquement. « Il est apte à jouer », expliquait même une source au sein du club à RMC Sport . Une tendance confirmée ce jeudi par Jean-Louis Gasset. « Hatem est pas mal physiquement, il est fit. Il avait travaillé en prenant un préparateur physique, il faisait beaucoup de salle donc sa condition est acceptable. J'attends déjà qu'il retrouve le rythme car il a eu un arrêt assez conséquent. Le talent, il n'a rien perdu. Il a des fulgurances à l'entraînement. J'avais dit que c'était un génie, il l'est toujours. Maintenant, on sait très bien que le physique en football est très important, on va voir », assure l'entraîneur des Girondins en conférence de presse.

Gasset décrypte son plan pour Ben Arfa